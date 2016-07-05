На Харківщині за останні півроку контракт для проходження служби підписали понад 1,6 тисяч осіб - Міноборони

Про це УНІАН повідомили у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Зазначається, що на даний час ще приблизно 80 осіб збирають необхідні документи для підписання контракту.

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Крім того, в Харківському обласному військовому комісаріаті зауважують, що цього року на військову службу за контрактом пішла рекордна кількість жінок.

"Торік ми побили рекорд за усю історію незалежної України, коли відібрали для лав війська 116 представниць чарівної статі. За 6 місяців поточного року ми направили до війська вже 141 жінку. Цікаво, що значний відсоток дівчат приходять до нас із цивільною вищою освітою. Адже після певного часу перебування у якості рядового контрактника "дипломовані" воїни можуть пройти спеціальні тримісячні курси, отримати звання "молодший лейтенант" і, таким чином, підвищити свій статус у війську разом зі збільшенням місячного грошового окладу", - сказав заступник військового комісара Харківського обласного військового комісаріату Андрій Семенович.

Довідка УНІАН: У 2015 році 635 мешканців Харківщини стали професійними військовослужбовцями, із них 116 - жінки.