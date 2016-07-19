Угода про військову співпрацю України та Польщі передбачає постачання зброї - польський дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вольські сказав на міжнародній конференції на тему: "Саміт НАТО у Варшаві - результати для України".

Угода була підписана в рамках саміту Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбувався 8-9 липня.

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"На саміті глава Міністерства національної оборони Республіки Польща Антоні Мацєревич та міністр оборони України Степан Полторак підписали угоду про поставки зброї, військової техніки, а також про надання послуг військово-технічного характеру", - сказав Вольські.

Також він нагадав, що проводяться спільні військові навчання та здійснюється підготовка українських солдатів у Яворові Львівської області разом зі США, Великою Британією, Канадою та Литвою.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня Україна та Польща підписали Угоду про військово-технічне співробітництво, взаємні поставки товарів військового призначення та надання послуг військового призначення.