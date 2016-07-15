Кернес переніс 9-годинну операцію

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Виходжу з наркозу, операція йшла 9 годин", - повідомив харківський міський голова, розмістивши відповідну фотографію.

11 липня Кернес не з'явився на засідання Київського районного суду Полтави у справі проти себе. Адвокат пояснив це поганим самопочуттям підопічного.

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Кернеса підозрюють у причетності до викрадень, тортур і погроз вбивством "майданівців" в Харкові. Сам мер заявляє, що кримінальне провадження проти нього є сфабрикованим.

28 квітня 2014 року Кернес був важко поранений під час пробіжки на Бєлгородському шосе в Харкові. З тих пір він пересувається в інвалідному візку.