Засідання суду у справі Кернеса знову не відбулося через його лікування

Про це УНІАН повідомили в Київському райсуді Полтави.

За офіційними даними, мер сповістив суд, що наразі перебуває за кордоном на лікуванні.

Дату наступного засідання суд поки що не призначив.

Нагадаємо, 15 липня Кернес повідомив, що переніс 9-годинну операцію.

Довідка УНІАН. Кернес і двоє його охоронців (Віталій Блінніков і Євген Смицький) підозрюються у викраденні і побитті учасників Євромайдану 25 січня 2014 року.

Читайте такожКернес не став виносити на голосування пропозицію позбавити Александровську звання почесного харків’янина

2 березня 2015 року Кернесу було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза убивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд ухвалив рішення перенести розгляд кримінального провадження стосовно Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова в Київський райсуд Полтави.

28 квітня 2014 року невідомий скоїв замах на життя Кернеса, поранивши його з вогнепальної зброї в спину під час пробіжки. В даний час він пересувається на інвалідному візку.