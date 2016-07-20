ЗМІ: Шеремет був живий після вибуху, журналіст помер у "швидкій"

Журналіст Павло Шеремет, який загинув сьогодні, 20 липня, у центрі Києва, був живий після вибуху, передає ТСН.

Про це повідомив офіціант одного з ресторанів.

За словами очевидця, він підбіг до автівки після вибуху і побачив, що Шеремет ще був живий.

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Його ноги були сильно затиснуті в авто. Коли його забрала швидка меддопомога, стало відомо про смерть.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві вранці в результаті вибуху машини загинув журналіст Павло Шеремет. Автомобіль належить керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, але її в машині не було. Шеремет останні п’ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на Радіо "Вєсті".

Поліція попередньо кваліфікує вибух автомобіля у центрі Києва як умисне вбивство.