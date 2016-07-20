У Раді Європи закликали розслідувати вбивство Шеремета і відновити безпеку для журналістів

Відповідна заява генсека РЄ була оприлюднена в середу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

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"Генеральний секретар Ради Європи закликає українську владу і правоохоронні органи швидко і ефективно розслідувати цей злочин, що буде важливим сигналом суспільству, що виконавці і організатори насильства щодо журналістів мають бути притягнуті до відповідальності. Рада Європи підтримує зусилля української влади у досягненні цієї мети", - йдеться в заяві.

Ягланд зазначив, що насильство щодо журналістів є "прямим нападом на свободу слова і свободу ЗМІ". "Вбивство Павла Шеремета вказує на те, що атмосфера ненависті і підозрілості по відношенню до журналістів в Україні має серйозні наслідки і веде до втрати життів. В Україні повинні бути відновлені необхідні умови, що забезпечують безпеку журналістів", - підкреслив генсек РЄ.