У Раді Європи закликали розслідувати вбивство Шеремета і відновити безпеку для журналістів
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд засудив звіряче вбивство журналіста Павла Шеремета та закликав українську владу і правоохоронні органи швидко розслідувати цей злочин.
Відповідна заява генсека РЄ була оприлюднена в середу, повідомляє власний кореспондент УНІАН.
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"Генеральний секретар Ради Європи закликає українську владу і правоохоронні органи швидко і ефективно розслідувати цей злочин, що буде важливим сигналом суспільству, що виконавці і організатори насильства щодо журналістів мають бути притягнуті до відповідальності. Рада Європи підтримує зусилля української влади у досягненні цієї мети", - йдеться в заяві.
Ягланд зазначив, що насильство щодо журналістів є "прямим нападом на свободу слова і свободу ЗМІ". "Вбивство Павла Шеремета вказує на те, що атмосфера ненависті і підозрілості по відношенню до журналістів в Україні має серйозні наслідки і веде до втрати життів. В Україні повинні бути відновлені необхідні умови, що забезпечують безпеку журналістів", - підкреслив генсек РЄ.