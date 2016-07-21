У Дніпрі виявили нову схему телефонного шахрайства

"Вчора ми виявили нову схему. Шахраї телефонують керівникам підприємств (контакти можна взяти в Єдиному реєстрі), представляються податковою службою і вимагають терміново перевести гроші, інакше вони йдуть до них з перевіркою", - повідомив на своїй сторінці у Facebook радник голови Дніпропетровської області Дмитро Дубілет.

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"А раптом корупція в нашій країні давно вже переможена, а всі чутки про корупцію через таких от шахраїв?", - іронізує він.

Як повідомляв УНІАН, у червні прокуратура Дніпропетровської області викрила двох жителів міста, які через оголошення про інтернет-продажу протягом року обдурили 20 осіб на суму 1 млн грн.