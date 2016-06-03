У Дніпрі викрито шахраїв, які через інтернет-продажі ошукали людей на один мільйон

12:09, 03 червня 2016
Суспільство
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Прокуратура Дніпропетровської області цього тижня повідомила про підозру двом мешканцям міста, які через оголошення про інтернет-продаж протягом року ошукали 20 людей на суму 1 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури кримінальне провадження розпочато за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ч. 3 ст. 190 КК України.

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Згідно з повідомленням, вступивши у попередню змову, зловмисники за допомогою онлайн магазинів та сайтів безкоштовних оголошень розміщували інформацію про продаж аудіо- та відео техніки. Отримавши гроші на рахунок, вони товар не відправляли, після чого змінювали номери мобільних телефонів.

Наразі встановлюються й інші співучасники злочину, рахунок шахраїв з вказаною сумою заблоковано.

Досудове розслідування триває.

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