У Дніпрі викрито шахраїв, які через інтернет-продажі ошукали людей на один мільйон

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури кримінальне провадження розпочато за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за ч. 3 ст. 190 КК України.

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Згідно з повідомленням, вступивши у попередню змову, зловмисники за допомогою онлайн магазинів та сайтів безкоштовних оголошень розміщували інформацію про продаж аудіо- та відео техніки. Отримавши гроші на рахунок, вони товар не відправляли, після чого змінювали номери мобільних телефонів.

Наразі встановлюються й інші співучасники злочину, рахунок шахраїв з вказаною сумою заблоковано.

Досудове розслідування триває.