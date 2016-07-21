Прощання з Шереметом відбудеться завтра в "Українському домі"

Про це повідомляє "Українська правда".

"Прощання з журналістом і одним з керівників "Української правди" Павлом Шереметом в Києві почнеться в п'ятницю об 11:00 в "Українському домі". Вшанувати пам'ять і попрощатися з Павлом можна буде до 14 годин", - інформує видання.

23 липня в Мінську з 11:00 до 14:00 пройде панахида в Храмі всіх святих на вулиці Калиновського, 121.

Поховають журналіста на Північному кладовищі в Мінську. Церемонія розпочнеться о 14:30.

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Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику "Української правди" Олені Притулі, однак її в машині не було.

Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".