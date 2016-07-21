Тандіт про вбивство журналіста Шеремета: Це спроба дискредитувати українських силовиків (відео)

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"Йде війна на сході, і використовуються всі способи дискредитувати силовиків всередині держави. Відкрито не виходить з нами боротися, ми робимо все, щоб зберегти цілісність України, тому використовують навіть такі підлі способи, вбиваючи цинічно журналіста. І ми повинні зробити все, щоб знайти не тільки виконавців, але й замовників вбивства", - заявив він.

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Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".

Слідство розглядає 6 версій убивства, однак озвучено тільки 4 із них: професійна діяльність; ворожість у стосунках або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації); замах на Олену Притулу.