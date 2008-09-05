На 61-му арсеналі в Лозовій досі лунають вибухи

З початку ліквідації надзвичайної події на 61-му арсеналі Південного оперативного командування саперами Збройних сил України вилучено та зібрано більше 10 тисяч вибухонебезпечних предметів на 1452 гектарах місцевості.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на сьогодні на території арсеналу тривають роботи з локалізації осередків задимлень та очищення зони навколо об’єкту від вибухонебезпечних предметів.

Протягом минулої доби фіксувались осередки задимлення на окремих ділянках технічної території арсеналу. Інтенсивність вибухів впродовж минулої доби становила 21 вибух, який не поширювався за межі обвалованих територій, носив локальний характер і дозволяв проводити роботи на технічній території арсеналу.

На даний час із 134 сховищ та майданчиків зберігання боєприпасів на території арсеналу залишилися незруйнованими 12 сховищ та один майданчик відкритого зберігання.

Силами 12 груп розмінування зі складу інженерних частин ЗСУ (75 саперів та 16 одиниць техніки) проводився поверхневий огляд і вилучення вибухонебезпечних предметів у секторах відповідальності ЗС України та адміністративній території арсеналу.

В результаті проведеної роботи фахівцями-саперами поверхнево очищено від вибухонебезпечних предметів територію площею 77 га, а всього з початку ліквідації – 1452 га. Зібрано та перевезено до місця тимчасового зберігання 1,6 тис. вибухонебезпечних предметів, щ загалом з початку ліквідації пожежі склало більше 10 тис.

Також продовжувалися роботи з відновлення будівель адміністративно-господарчої території арсеналу.

Також, як поінформували в Міноборони, військовослужбовцями ЗС України проводиться перевезення учнів школи № 8 м. Лозова, яка найбільше постраждала внаслідок надзвичайної події і в якій зараз триває ремонт, на заняття до школи № 10.

Персоналом 65-го військового мобільного госпіталю надано медичну допомогу 20 місцевим жителям. Всього з початку ліквідації пожежі за допомогою звернулись 285 людей.

Загалом до ліквідації наслідків пожежі та вибухів залучено 627 військовослужбовців та 68 одиниць техніки Збройних сил України.