Україна вибрала партнера для створення супутника зв`язку, повідомив РосБізнесКонсалтингу генеральний директор Національного космічного агентства Юрій Алексєєв. "Конкурс завершився", - сказав він. Проте назва компанії поки що не оголошується до підписання підсумкових документів.

За даними НКАУ, нині ведуться завершальні переговори з переможцем вибору, які планується закінчити у вересні ц.р. "Поки що інформація про переможця є конфіденційною", - зазначили в агентстві.

Як повідомлялося, пропозиції щодо участі в проекті були надіслані до п`ятьох компаній, зокрема ізраїльській Israel Aerospace Industries, американським Orbital Sciences Corporation і Boeing і європейським фірмам.

Україна має намір запустити власний супутник зв`язку 2011 р. Загальна вартість проекту сягає 270 млн. дол., зокрема космічного апарату - понад 150 млн. дол.