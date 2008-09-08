«ЛІПКІ SPA STUDIO» запрошує на свій день народження

11 вересня вперше в Україні! Представлення секретної революційної розробки «Повернення коханого (коханої)». «ЛІПКІ SPA STUDIO» запрошує на свій день народження! В програмі: унікальні шоу-процедури! Медово-шоколадний масажі, чакра-стоун, демонстрація Derma Max, - результат після першої процедури гарантовано! СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ – оперна діва, унікальне сопрано примадонна АННА САКРЕ. Ведучий вечора супермен - Юрій Горбунов. МІСЦЕ: пароплав «Богдан Хмельницький», о 17.30 год. Річковий вокзал, причал № 5. АКРЕДИТАЦІЯ ОБОВ`ЯЗКОВА. 8-050-586-09-70, 8-066-737-29-80 , e-mail: veronika2@i.ua

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