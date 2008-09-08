«ЛІПКІ SPA STUDIO» запрошує на свій день народження

12:19, 08 вересня 2008
Суспільство
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11 вересня вперше в Україні! Представлення секретної революційної розробки  «Повернення коханого (коханої)». «ЛІПКІ  SPA STUDIO» запрошує на свій день народження! В програмі: унікальні шоу-процедури! Медово-шоколадний масажі, чакра-стоун, демонстрація Derma Max, - результат після першої процедури гарантовано!  СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ – оперна діва, унікальне сопрано примадонна АННА САКРЕ. Ведучий вечора супермен - Юрій Горбунов.

МІСЦЕ: пароплав «Богдан Хмельницький», о  17.30 год. Річковий вокзал, причал № 5.

АКРЕДИТАЦІЯ  ОБОВ`ЯЗКОВА.   8-050-586-09-70,  8-066-737-29-80 ,   e-mail:     veronika2@i.ua

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