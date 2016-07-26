Незадовго до вбивства Шеремет зустрічався у Москві з близьким оточенням Нємцова - Матіос
За три дні до своєї смерті Павло Шеремет відвідав Москву, де зустрічався з близьким оточенням вбитого російського опозиціонера Бориса Нємцова.
Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі 5 каналу.
"На останній зустрічі з Павлом ми обговорювали багато речей - він завжди був оптимістом. Це світлий чоловік, але в той момент він сумними фарбами описував ситуацію свого перебування десь три тижні тому в Москві", - розповів Матіос.
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За його словами, Шеремет зміг зустрітися з усіма, хто був у близькому оточенні Нємцова.
"Більше того, він спілкувався з міністром доходів і зборів часів Януковича - Олександром Клименком. Правда, про зміст розмови Шеремет повідомити не встиг", - додав військовий прокурор.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його смерть як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося і ФБР.