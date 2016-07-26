У Києві на Подолі невідомі побили журналіста
15:39, 26 липня 2016Суспільство
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У Києві 25 липня на вулиці Костянтинівській двоє зловмисників вчинили напад на головного редактора сайту "БизнесЦензор" Сергія Головньова.
Журналіст: найприкріше, що не розумію, яка причина / Фото facebook.com/andrei.marusov
Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Журналіст розповів, що метою нападу було не пограбування.
Про мотиви зловмисників йому невідомо, однак він припускає, що побиття могло бути пов'язано з його професійною діяльністю.
"Шановні замовники, ви хоч напишіть з фейкового аккаунта, чого хотіли", - закликав Головньов.
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