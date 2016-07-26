У Києві на Подолі невідомі побили журналіста

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст розповів, що метою нападу було не пограбування.

Про мотиви зловмисників йому невідомо, однак він припускає, що побиття могло бути пов'язано з його професійною діяльністю.

"Шановні замовники, ви хоч напишіть з фейкового аккаунта, чого хотіли", - закликав Головньов.

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