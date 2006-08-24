О 13.00 в Донецьку почнеться упізнання тіл загиблих авіапасажирів за фотознімками останків.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело в російській урядовій комісії з розслідування обставин катастрофи літака Ту-154.

Джерело пояснило, що в готелях родичам загиблих авіапасажирів показуватимуть фотознімки останків тіл, зроблені на місці авіакатастрофи. За словами джерела, після фотоупізнання відбудеться упізнання тіл безпосередньо в морзі.

Вже ідентифіковані тіла двох загиблих в авіакатастрофі в Донецькій області.

Про це кореспондентові УНІАН також повідомило джерело в російській урядовій комісії з розслідування обставин катастрофи літака ТУ-154.

За словами джерела, упізнання загиблих було проведено за документами, які були при них. Джерело також повідомило, що вночі було проведено забір крові у 125 чоловік – прямих родичів загиблих авіапасажирів для аналізу ДНК.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними, 22 серпня в катастрофі російського літака Ту-154 в Донецькій області загинуло 170 чоловік, зокрема 45 дітей.