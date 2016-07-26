Поліція порушила справу за фактом спроб влаштувати вибухи на шляху "хресної ходи"
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом закладення вибухонебезпечних предметів на шляху руху «хресної ходи» Української православної церкви Московського патріархату на Київщині.
Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області.
«За фактами виявлення та знищення вибухотехнічних предметів (трьох на трасі Київ-Житомир та одного муляжу у Бориспільському районі) по руху хресної ходи слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що працівники поліції продовжують забезпечувати публічний порядок та проводити профілактичні заходи безпеки під час хресної ходи.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, у поліції поінформували, що на маршруті «хресної ходи» УПЦ МП у Святошинському районі і поблизу Борисполя виявлено вибухонебезпечні предмети.
Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що представники правоохоронних органів заблокували прохід «хресної ходи» УПЦ МП вулицями Києва.