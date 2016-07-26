Поліція порушила справу за фактом спроб влаштувати вибухи на шляху "хресної ходи"

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області.

«За фактами виявлення та знищення вибухотехнічних предметів (трьох на трасі Київ-Житомир та одного муляжу у Бориспільському районі) по руху хресної ходи слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що працівники поліції продовжують забезпечувати публічний порядок та проводити профілактичні заходи безпеки під час хресної ходи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, у поліції поінформували, що на маршруті «хресної ходи» УПЦ МП у Святошинському районі і поблизу Борисполя виявлено вибухонебезпечні предмети.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що представники правоохоронних органів заблокували прохід «хресної ходи» УПЦ МП вулицями Києва.