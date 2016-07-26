Маршрут "хресного походу" у Києві "замінували"

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

"Сьогодні близько шостої години ранку до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшло два анонімні повідомлення про те, що маршрутом хресної ходи, а саме у Святошинському районі та у напрямку міста Бориспіль, закладено вибухівку. На місце події терміново виїхали слідчо-оперативні групи управлінь поліції,спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці проводять відповідні заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Як повідомлялося, на початку липня в Тернопільській та Донецькій областях стартувала «хресна хода за мир», організований УПЦ Московського патріархату. Учасники ходи наприкінці липня планують прибути до Києва. 27 липня хода запланована у центрі Києва.

22 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні, щоб поглибити розкол у суспільстві на релігійному грунті. Також, за його словами, спецслужби РФ залучають до організації провокацій під час «хресної ходи» осіб з оточення колишнього президента Віктора Януковича.