Маршрут "хресного походу" у Києві "замінували"
Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про замінування маршруту "хресної ходи" УПЦ МП. Фахівці-вибухотехніки та представники структурних підрозділів поліції обстежують вказані анонімом місця та прилеглу територію.
Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.
"Сьогодні близько шостої години ранку до чергової частини Головного управління столичної поліції надійшло два анонімні повідомлення про те, що маршрутом хресної ходи, а саме у Святошинському районі та у напрямку міста Бориспіль, закладено вибухівку. На місце події терміново виїхали слідчо-оперативні групи управлінь поліції,спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.
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Правоохоронці проводять відповідні заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.
22 липня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні, щоб поглибити розкол у суспільстві на релігійному грунті. Також, за його словами, спецслужби РФ залучають до організації провокацій під час «хресної ходи» осіб з оточення колишнього президента Віктора Януковича.