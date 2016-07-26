В МВС очікують, що нові штрафи і відеофіксація дисциплінують водіїв

Таку думку висловив голова громадської ради МВС, радник міністра Володимир Мартиненко повідомляє "Радіо Свобода".

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«Дуже велику роль відіграватиме самодисципліна. Для когось 10 200 гривень за перше порушення невеликі гроші, а для когось вже дуже величезна сума, яку буде важко зібрати. З другим випадком за рік штраф зростає вже до 20 400 гривень, а вже з третім випадком за рік – до 40 800 гривень разом з конфіскацією транспортного засобу. Ця превентивна міра діятиме, щоб водії не сідали за кермо напідпитку», – зазначив Мартиненко.

Також він нагадав, що за два-три роки в Україні запрацює автоматична відеофіксація перевищення швидкості і це, на думку Мартиненка, має покращити ситуацію на дорогах.

За його словами, нині кілька камер працює в тестовому режимі, але вже восени порушники почнуть отримувати так звані листи щастя.

«Ці камери, фіксуючи перевищення швидкості в автоматичному режимі, вони теж привчатимуть до самодисципліни, бо коли людині прийде одне, друге, третє повідомлення про штраф, то це сильно знизить кількість випадків перевищення швидкості», – вважає Мартиненко.

В Україні в кілька разів зросли штрафи за водіння в нетверезому стані. 25 липня відповідний закон, ухвалений Верховною Радою, підписав президент України Петро Порошенко.

За останні півроку в Україні сталося 72 208 дорожньо-транспортних пригод, це на 20% більше, ніж за попереднє півріччя, свідчить офіційна статистика МВС. У них загинули 1417 людей, це на 14% менше, ніж у другій половині 2015 року. Керування в нетверезому стані є другою за поширенням головною причиною ДТП, її частка за півроку зросла на 26%. На першому місці залишається перевищення швидкості, на третьому – порушення правил маневрування.