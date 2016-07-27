"Розривати на шматки можна не лише бомбою": Притула вперше прокоментувала вбивство Шеремета

У своїй сторінці на Facebook вона розповіла, що в останній їхній вечір вони з Шереметом "намотували кола, збираючи заповітні 10 тисяч кроків".

"Перед цим він прочитав пост Сергія Іванова, який написав чергову гидоту про мене. Паші було дуже боляче, ми витратили останню нашу розмову на цього покидька. Ми говорили про те, що у деяких людей є покликання - приносити іншим людям біль. У той момент ми не знали, що є ще й інші люди, які вже виношували план його вбивства", - йдеться у повідомленні Притули.

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Крім того, вона розповіла, що ставить знак рівності між тими, хто підірвав його, і тими, хто в останній вечір отруїв його життя.

"Так не можна. Треба покласти край цьому цькуванню й ненависті у фейсбуці. Це вбивство словом", - висловила обурення керівник УП.

"І винні не тільки ті, хто пише все це. Розривати на шматки можна не тільки бомбою. Винні ті, хто проплачує цю ненависть. Я впевнена, що слідчі знайдуть вбивць. Але давайте самі не вбивати один одного", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. До розслідування вбивства підключилося й ФБР.