Суд залишив під арештом одеського суддю-стрілка Бурана до 18 вересня

Про це повідомляється на сайті Апеляційного суду столиці.

Суд, зокрема, скасував ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду Києва від 21 липня.

"Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного Бурана О.М. задовольнити частково. Продовжити підозрюваному Бурану О.М. строк тримання під вартою на 2 місяці строком до 18 вересня 2016 року включно без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 1 серпня о 17:00.

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Нагадаємо, 21 липня слідчий суддя Солом’янського райсуду Києві продовжив строк тримання під вартою Бурана до 10 вересня з визначенням застави у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що становить 435 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Одесі детективи НАБУ задокументували факт одержання суддею Бураном хабара в 500 тисяч гривень за винесення необхідного рішення у справі про стягнення боргу. Під час слідчих дій суддя вчинив опір детективам, стріляючи на ураження. Судді було вручено підозру у скоєнні злочину за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди).

31 березня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Бурана. У парламенті суддя заявив, що висунуті йому обвинувачення не відповідають дійсності. Солом’янський райсуд Києва обрав Бурану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.