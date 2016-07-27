Аваков повідомив про затримання шести осіб під час "хресної ходи"

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Хресна хода пройшла. Автобуси з учасниками сьогоднішнього молебню в основному вже на шляху додому, частина людей ще моляться у Лаврі. Провокацій і сутичок вдалося уникнути - злагоджено працюють Нацполіція і Нацгвардія. Дала свої плоди і проведена профілактика, і введені заходи безпеки», - написав Аваков.

При цьому міністр повідомив про затримання 6 осіб з плакатом "Донбасс - это русский мир".

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«Невелика групка маргіналів з шести осіб, які намагалися розгорнутим плакатом "Донбасс - это русский мир" нести киянам благість - відпочивають тепер в одному з райвідділів поліції. Слідчим цікаві ці особи та їх аргументи, на молебень вони не потрапили», - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, десяток складаних ножів, вилучених правоохоронцями на рамках безпеки при перевірці учасників «хресного ходу», повернули власникам перед посадкою в автобуси додому.

Також міністр зазначив, що четверо патріотів, «які намагалися різкістю рухів зупинити це церковний захід», попросили не створювати шансу для провокації антиукраїнських сил, і після бесіди хлопці поїхали додому.

«Ніякої картинки для ворожих ЗМІ і ніякої провокації. Рутинно - і ніякого «русского мира», - підсумував Аваков.

Як повідомляв УНІАН, «хресна хода», організована УПЦ МП, стартувала на початку липня у Тернопільській та Донецькій областях. Напередодні її учасники прибули до Києва. Сьогодні віряни УПЦ МП взяли участь у молебні на Володимирській гірці, після чого вирушили до Києво-Печерської лаври.

За даними поліції, до Києва з регіонів прибули 8,7 тис. учасників «хресної ходи».

Водночас в УПЦ МП нарахували понад 80 тис. учасників «хресної ходи».