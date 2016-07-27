В Одесі неповнолітньому бойовику "ДНР" не вдалося оскаржити вирок суду

Як повідомляє Думська, він визнаний винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3УК України (участь у терористичній організації), яка передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років.

Перший раз суд визнав бойовика винним у вересні 2015 року, засудивши його до 3 років і 6 місяців позбавлення волі, але апеляція скасувала вирок, повернувши справу на новий розгляд у першу інстанцію.

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Як випливає з матеріалів виробництва, молодого одесита умовили поїхати в Донецьк у вересні 2014 року. Він добровільно погодився стати стрільцем підрозділу «Семенівський» (так званий «1-й Семенівський мотострілецький батальйон 1-ї Окремої Слов'янської Мотострілецької Бригади ДНР», відомий як «батальйон Вікінги»). Молодий одесит охороняв будівлю донецького управління СБУ, кілька днів перебував на позиціях в Донецькому аеропорту.

З тексту рішення також випливає, що колегія суддів у складі Дмитра Осиика, Ігоря Терзі й Крикливого Олега, вивчивши матеріали справи, визнала «ДНР» терористичною організацією в термінах ст. 1 ЗУ «ПРО боротьбу з тероризмом».

При винесенні вироку колегія взяла до уваги щире каяття підсудного, активне сприяння слідству, позитивні характеристики, а також той факт, що неповнолітній вчинив злочин під впливом дорослого підбурювача. Тому підсудному було призначено покарання менше мінімального - три роки і два місяці позбавлення волі.

Враховуючи, що неповнолітній терорист був затриманий 13 січня 2015 року, у відповідності з «законом Савченко» він проведе в ув'язненні ще кілька місяців.