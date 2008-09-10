Постраждалих від повені і далі обкрадають

В Івано-Франківській області СБУ виявлено факти корупції при розподілі субвенцій постраждалим від повені.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, сільський голова одного із сіл Рожнятівського району, використовуючи своє службове становище, всупереч порядку обстеження майна, пошкодженого внаслідок стихійного лиха, подала до Рожнятівської райдержадміністрації неправдиві відомості про постраждалих від повені, що дало можливість раднику голови Рожнятівської районної ради, яка також є депутатом обласної ради, незаконно отримати дві путівки на оздоровлення членів сім’ї у МДЦ “Артек”.

За даним фактом спецпідрозділом по боротьбі з корупцією Управління СБУ складено та скеровано в Івано-Франківський міський суд протокол про порушення вимог п. “г” ч. 1 ст. 5 Закону “Про боротьбу з корупцією”, яке вчинила голова сільради, надавши недостовірну інформацію керівництву Рожнятівської РДА, та протокол про порушення вимог п. “а” ч. 2 ст. 1 Закону “Про боротьбу з корупцією”, яке вчинила радник голови Рожнятівської районної ради, депутат Івано-Франківської обласної ради, незаконно одержавши, у зв’язку з виконанням функцій держави, матеріальні блага.