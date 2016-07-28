Нацгвардійці затримали п'ятьох спільників "ДНР"

Військовослужбовці Національної гвардії України на блокпосту при в’їзді до міста Волновахи, забезпечуючи пропускний режим, виявили чотирьох громадян, причетних до злочинних діянь. І так само на іншій транспортній артерії, що веде до Маріуполя, Дніпровськими гвардійцями затримано ще одного поплічника «ДНР», передає прес-служба НГУ.

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Підозрювані знаходяться у карному розшуку за порушення правових норм українського законодавства.

"Усі затримані особи передано працівникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій. А особовий склад за свої пильні дії буде заохочений", - наголосили в Нацгвардії.