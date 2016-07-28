Аласанія: вибір міста-господаря Євробачення перенесли через недоліки претендентів

На своїй сторінці у Facebook він написав, що кожне з трьох міст-претендентів має певні недоліки, які необхідно усунути перш ніж ухвалювати рішення.

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"Київ, Дніпро, Одеса – міста, що пройшли у фінал конкурсу, переможець якого прийматиме Євробачення 2017 – кожне по своєму показало фантастичне прагнення до прийому величезного європейського шоу. І кожне з міст має свої вади. В когось вони технічні чи технологічні. В когось – фінансові. В когось навіть політичні... От щоб зважити на все це – остаточний вибір і відкладений", - наголосив Аласанія.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня стало відомо, що визначення міста-переможця конкурсу на проведення міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 перенесено на невизначений термін.