Чубаров прокоментував скасування Путіним "Кримського федерального округу"

Про це народний депутат від «Блоку Петра Порошенко», голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення президента РФ Володимира Путіна щодо Криму.

«Скасування від сьогодні Кримського Федерального округу і віднесення «Республіки Крим і міста Севастополя» до складу Південного Федерального округу свідчить про те, що вище політичне керівництво Росії підготувало окупованому Криму долю інших, власне російських, територій, які виступають як об'єкти для насадження єдиної уніфікованої державної політики, при реалізації якої етнічне чи історичне розмаїття, культурні чи мовні особливості будуть служити прикриттям лише до моменту повної зачистки цієї території до стандартів «русского мира»», - переконаний Чубаров.

«А вже які стандарти «русского мира» і де завершуються його межі в уявленні Путіна, вже ні в кого немає ілюзій... Росію чекатимуть смутні часи...», - відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, Путін приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином ліквідувавши "Кримський федеральний округ".

Крім того, Путін призначив Володимира Устинова повноважним представником президента РФ у Південному федеральному окрузі.

Тепер до Південного федерального округу входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

Відзначається, що указ набирає чинності від дня його підписання.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% людей висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.