Кремль заспокоює: ліквідація "Кримського федерального округу" не позначиться на жителях окупованого півострова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Це жодним чином не позначиться (на жителяхв півострова – УНІАН). Навпаки, йдеться про підвищення ефективності цієї ланки управління на рівні повпреда, тому що багато завдань схожі з точки зору розвитку того колишнього Південного федерального округу і Криму», - сказав Пєсков.

«Там спільні точки зростання, схожий набір проблем, який стоїть, тому в даному разі просто виходили з доцільності і необхідності підвищення ефективності управління», - сказав Пєсков журналістам.

За його словами, для жителів півострова це нічого не змінює, навпаки, це повинно мати, покликане мати, позитивний ефект.

У той ж час Пєсков зазначив, що певна номенклатура посад узгоджується з інститутом поспреда.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином ліквідувавши "Кримський федеральний округ".

Крім того, Путін призначив Володимира Устінова повноважним представником президента РФ у Південному федеральному окрузі.

Тепер до Південного федерального округу входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.