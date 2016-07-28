У Львівській області згоріла пшениця на площі 4,5 гектари

У Самбірському районі Львівської області згоріла пшениця на площі 4,5 га.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, пожежа виникла 27 липня о 12.50 поблизу села Задністря, на полі, що належить одному з ТОВ. Читайте такожНа Одещині в сільгоспкооперативі згоріло 17,5 т сіна, гасіння пожежі ускладнюється До гасіння пожежі залучалися пожежно-рятувальні підрозділи, співробітники Самбірського відділу поліції і працівники підприємства. Причина загоряння встановлюється.

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