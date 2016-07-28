У Львівській області згоріла пшениця на площі 4,5 гектари
21:58, 28 липня 2016Суспільство
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У Самбірському районі Львівської області згоріла пшениця на площі 4,5 га.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, пожежа виникла 27 липня о 12.50 поблизу села Задністря, на полі, що належить одному з ТОВ.
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До гасіння пожежі залучалися пожежно-рятувальні підрозділи, співробітники Самбірського відділу поліції і працівники підприємства.
Причина загоряння встановлюється.
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