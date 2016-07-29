На будівельному майданчику в Одесі зірвалася кам'яна плита: госпіталізовано чоловіка (фото)

Як повідомляє Київський відділ поліції Одеси, до поліції надійшло повідомлення служби «103» про те, що з будівельного об'єкта на Люстдорфській дорозі в лікарню госпіталізовано чоловіка, з діагнозом: політравма, травматичний шок.

Слідчо-оперативна група Київського відділу поліції виїхала на місце. Попередньо встановлено, що під час проведення робіт на вказаному будівельному майданчику з гачка крану зірвалася кам'яна плита та впала на пересувний будинок.

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В результаті 24-річний місцевий житель отримав тілесні ушкодження. Одесит доставлений в міську лікарню.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.