Порошенко привітав воїнів з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

"Сили спеціальних операцій – гордість Збройних сил України. Вітаю воїнів!", - написав глава держави у своєму "Твіттері".

Читайте такожПорошенко встановив 29 липня Днем Сил спецоперацій ЗСУ

Сьогодні, 29 липня, в Україні вперше відзначається День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Відповідний указ президент підписав 26 липня цього року.

На думку глави держави, встановлення такого Дня сприятиме подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді, її готовності до захисту Батьківщини.

"Український спецназ не лише має свій закон, а тепер має і свій День", - наголосив Порошенко.

Раніше глава держави підписав закон щодо правового статусу Сил спеціальних операцій ЗСУ. Закон визначає правовий статус і застосування Сил спеціальних операцій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.