Туристично-інформаційний центр Львова відзначили сертифікатом TripАdvisor

Це означає, що абсолютна кількість мандрівників з усього світу, які скористались сервісом львівського ЦТІ, відмітили його як бездоганний, повідомила прес-служба Львівської міської ради.

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"Ця відзнака прийшла до нас не випадково. Ми багато працювали над покращенням сервісу, зокрема інформаційного. В рамках кампанії "Привітне місто", яку започаткувала міська рада у 2012 році, ми встановили критерії якості сервісу "5 зірок" та працювали із закладами індустрії гостинності щодо впровадження високих стандартів обслуговування. Тому те, що ми маємо сьогодні у Львові хороший сервіс - це результат важкої командної роботи усіх гравців туристичного кластеру", - зазначила начальник управління туризму Галина Малець.

"Сертифікатом від TripАdvisor нагороджують тих, хто незмінно дотримується високих стандартів якості в обслуговуванні своїх відвідувачів та надає першокласний сервіс. Будемо намагатися і надалі відповідати цим високим стандартам, вдосконалюватися, аби стати ще кращими", - пообіцяв в.о. директора Центру туристичної інформації Володимир Площанський.

Це надає потенційному гостю більше причин, аби обрати саме цей ЦТІ серед багатьох інших, пояснює сервіс TripАdvisor.

TripAdvisor - американський сайт, що дозволяє своїм користувачам спланувати майбутню подорож до будь-якої країни світу на основі відгуків зареєстрованих користувачів, які вони залишають на сайті. З 2010 року сертифікатом якості нагороджуються підприємства готельного та туристичного бізнесу, які надають першокласне обслуговування.