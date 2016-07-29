У Львові на хабарі спіймали ще одного депутата від "Самопомочі"

Про це 29 липня повідомили у правоохоронних органах, передає ZIK.

За даними видання, у лікарні, де працює Савчин, тривають обшуки. Сума хабара – 500 доларів.

Зазначимо, Савчин Василь Степанович – депутат Львівської облради від об’єднання "Самопоміч", лікар-хірург 8-ї лікарні Львова.

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Нагадаємо, раніше на хабарі спіймали депутата Львівської облради від "Самопомочі", викладача ЛНУ імені Івана Франка Андрія Прокопіва.

За інформацією правоохоронців, депутат вимагав 6 тисяч гривень від підлеглого працівника за те, що не буде звільняти його із займаної посади.