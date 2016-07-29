У Львові на хабарі спіймали ще одного депутата від "Самопомочі"
14:43, 29 липня 2016Суспільство
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На хабарі затримали завідувача опікового відділення 8-ї клінічної лікарні Львова, депутата Львівської облради від "Самопомочі" Василя Савчина.
Депутата від "Самопомочі" затримали на хабарі / 1i.com.ua
Про це 29 липня повідомили у правоохоронних органах, передає ZIK.
За даними видання, у лікарні, де працює Савчин, тривають обшуки. Сума хабара – 500 доларів.
Зазначимо, Савчин Василь Степанович – депутат Львівської облради від об’єднання "Самопоміч", лікар-хірург 8-ї лікарні Львова.
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Нагадаємо, раніше на хабарі спіймали депутата Львівської облради від "Самопомочі", викладача ЛНУ імені Івана Франка Андрія Прокопіва.
За інформацією правоохоронців, депутат вимагав 6 тисяч гривень від підлеглого працівника за те, що не буде звільняти його із займаної посади.
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