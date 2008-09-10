Угорські митники заарештували локомотив Львівської залізниці за перевезення контрабанди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЛЗ.

Згідно з повідомленням, через службову халатність і бажання заробити гроші на перевезенні контрабандних товарів локомотивної бригади депо Чоп у складі машиніста і помічника машиніста, на території Угорщини (станція Єперешки) в ніч з 1 на 2 вересня цього року було заарештовано локомотив Львівської залізниці. За допомогою значних зусиль і за участю в переговорах «Укрзалізниці» Львівська залізниця все ж змогла повернути 5 вересня на територію України свій пересувний склад.

До з`ясування всіх обставин злочину працівників локомотивної бригади понижено на посадах і переведено в слюсарі, наголошується в повідомленні.

Для попередження подібних випадків у майбутньому Львівська залізниця виступила з ініціативою про передачу роботи з вивезення поїздів на територію Угорщини угорським залізничникам із залученням їх рухомого складу. У такому разі вивільнені локомотиви можна буде задіювати на внутрішньому сполученні, де їх продуктивність усемеро вища, ніж в прикордонному сполученні. Щодо вивільнених локомотивних бригад буде ухвалено окреме рішення.

На ЛЗ відзначають, що працівників залізниці, які будуть спіймані на перевезенні контрабанди, після проведення службового розслідування і в разі доведення їхньої вини звільнятимуть з роботи без права поновлення, а справу передаватимуть в правоохоронні органи.