"Ніхто, крім нас!": В Україні сьогодні відзначають День ВДВ (відео)

Українські десантники офіційно святкують свій день з 1999 року. Це елітний рід військ, гасло якого "Ніхто, крім нас!".

Сьогодні на базі Навчального центру ВДВ ЗС України в Житомирі відбудуться урочисті заходи, в яких візьме участь керівництво держави, Міністерства оборони та Збройних Сил України.

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Основними завданнями ВДВ визначені:

- порушення управління військами та роботи тилу противника;

- заборона планомірного використання резервів противником;

- боротьба з повітряними десантами та угрупованнями противника;

- зайняття й утримання важливих об'єктів (рубежів) з метою забезпечення безперешкодного й своєчасного оперативного розгортання військ (сил) у визначених операційних зонах (районах).

Крім основних завдань, ВДВ можуть брати участь у боротьбі з НВФ, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, заходах зі здійснення захисту життя і здоров'я громадян та об'єктів державної власності за межами України та виконувати інші завдання, визначені законами України.