У Росії 90 осіб госпіталізовані через спалах сибірки, одна дитина померла

Напередодні стало відомо, що у восьми оленярів в Ямало-Ненецькому автономному окрузі підтвердився діагноз "сибірка", від небезпечної інфекції учора померла 12-річна дитина, передає ТАСС.

Вже на ранок сьогоднішнього дня кількість госпіталізованих до лікарні з осередку сибірки на Ямалі зросло до 90 осіб. Серед госпіталізованих близько 50 дітей.

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"Кожна людина з найменшими відхиленнями у стані здоров'я - подряпини, фурункули, начісування, нежить - направляється на додаткове обстеження до окружної лікарні. Було ухвалено рішення перевірити усіх дітей оленярів, навіть за відсутності ознак нездужання", - цитує видання слова прес-секретаря губернатора Наталі Хлопунової.

Останнього разу сибірка на Ямалі була зафіксована 75 років тому - в 1941 році.