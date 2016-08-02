Савченко заявила, що в українській армії "корупція квітне"

Про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я постійно їжджу по військових частинах на передовій і по навчаннях, і бачу, яким хламом забезпечена наша армія, і, будучи членом Комітету по нацбезпеці і оборони, знаю, які шалені кошти витрачаються на закупівлю цього хламу. Корупція в армії квітне, як на прикладі відмивання грошей на проекті "Стіна". Кому війна, а кому мати рідна, і мене не хочуть чути ні міністр оборони, ні президент України. Не хочуть чути, що в армії негайно потрібні кадрові зміни, бо з дурнями війни не виграєш", - заявила Савченко.

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За словами депутата, її не чують, "що за військові злочини і за розвал армії повинні відповідати генерали, а не тільки солдати, якими зараз забиті СІЗО України".

"Не хочуть чути, бо вони ж стверджували і довели - ніяких котлів не було. Так знайте - народ вам цього не подарує. Я бачила матеріали секретних розслідувань, і говорила з хлопцями, яким не треба стверджувати і доводити, бо вони там були, і вони знають, що котли були, і знають, хто у цьому винен", - заявила Савченко.