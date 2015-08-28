Військовим РФ наказали знищувати "фашистів і бандерівців" в Іловайську, про "коридор" мова не йшлась – боєць АТО

Про це розповів кулеметник батальйону "Донбас" Юрій Михальський, якому вдалося вирватися з "Іловайського котла", пише Апостроф.

"Окремо хочу розповісти про так званий "зелений коридор" (за яким росіяни обіцяли пропустити українських бійців - УНІАН) з кільця. Не було ніякого "зеленого коридору"!" — запевнив він.

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"Я спілкувався з моїм другом з моєї роти. Ми разом виходили, а потім загубилися. Він потрапив в полон в Новокатеринівці. Перебуваючи в полоні, він розговорився з російським військовим медиком — кадровим військовим. Його мізки не були промиті пропагандою. Цей медик розповів моєму другові, що ніякого "зеленого коридору" і не передбачалося. У нас був наказ вас знищити повністю як фашистів, так і бандерівців, говорив цей медик. Я так розумію, що з полону вийшов тільки з тієї причини, що наші військові чинили опір, і супротивник зазнав втрат. І тільки тому вони почали домовлятися з нами", — додав Михальський.

Як повідомляв УНІАН, кількість українських бійців, загиблих в результаті Іловайської трагедії 2014 року, може становити до тисячі чоловік.



