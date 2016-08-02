В Дніпрі "романтичні" шахраї ошукали 17 довірливих дівчат з соцмережі на 400 тисяч

Про це повідомляє Головне управління поліції в Дніпропетровській області.

"Інтернет стосунки Альбіни та Євгена знаходилися на вершині романтичного періоду. Ось уже два місяці молоді люди обмінювалися словами, думками, емоціями і навіть планували серйозне спільне майбутнє. Щоправда все це було в Інтернет-мережі та телефонних розмовах. А от завтра довгоочікувана зустріч і дівчина нарешті побачить свого віртуального коханого. Та напередодні Євген зателефонував і тривожним голосом повідомив, що він знаходиться у відрядженні і у нього вкрали гроші та попросив дівчину надіслати йому 700 гривень на квитки", - розповіли у поліції.

Дівчину дещо згнітила тема грошей, але вона кошти на рахунок хлопця все ж перевела.

За даними поліції, за деякий час Євген зателефонував дівчині та попросив надіслати вже більшу суму для його порятунку, оскільки у нього виникли проблеми з правоохоронцями.

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"Далі необхідні були кошти аби владнати питання у військкоматі. Молодик обіцяв повернути всі гроші, які дівчина надіслала на його порятунок і навіть поцікавився поштовою адресою Альбіни. Власних грошей у Альбіни вже не було і вона рішуче заявила, щоб горе-залицяльник їх повернув. І з цього моменту життя Альбіни перетворилося на фільм жахів", - сказано в повідомленні.

"Мова йшла лише за гроші: висилай 10, 20, 30 тисяч, скажи пароль доступу до рахунку батьків, здавай в ломбард коштовності, візьми батьківські гроші. Він постійно телефонував, погрожував, писав СМС-повідомлення брудного жахливого змісту", - цитує постраждалу поліція.

За словами дівчини, в період романтичних відносин на прохання Євгена вона надіслала своє фото інтимного характеру.

"І от тепер він обіцяв розмістити цю фотографію на сайті, у вузі, де навчалася дівчина та роздруковані фото розмістити у під'їзді будинку і повідомити батькам. Шантаж та погрози тривали з травня до кінця серпня. Одного дня батьки помітили пропажу грошей, які відклали для навчання дочки. Зрозуміло, пояснити куди ділися гроші дівчина спочатку не змогла", - зазначають правоохоронці.

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За словами мами Альбіни, дочка була налякана і психічно виснажена.

"Вона весь час твердила, що чоловік продасть автівку і всі гроші поверне. Вона берегла рідних від стресу, а сама зайшла в глухий кут", - додали у поліції.

Батьки відразу ж звернулися до поліції.

Співробітникам відділу протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області знадобилося декілька місяців аби задокументувати злочинну діяльність двох мешканців Дніпра, які шахрайськими діями виманювали у своїх жертв гроші.

За словами начальника відділу, Альбіна була не єдиною, хто став жертвою Інтернет злодіїв. Слідчими було встановлено 17 потерпілих, яких молодики ошукали на понад 400 тисяч гривень.

Працівниками задокументовано злочинну діяльність групи у складі двох мешканців Дніпра 1986 та 1988 років народження, які з метою особистого збагачення, використовуючи вигадані дані, зареєструвалися на сайтах знайомств та в соціальній мережі vk.com, а також створили 7 електронних гаманців платіжної системи WebMoney.

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"Фігуранти вишукували молодих жінок серед користувачів вищевказаних ресурсів, у тому числі заміжніх, з якими встановлювали довірливі відносини під приводом подальших сімейних стосунків та проведення дозвілля. У ході спілкування вони вмовляли жінок направити їм інтимні фотографії та матеріали особистого характеру. Окрім того, у ході спілкування, зловмисники отримували максимальну інформацію про зв’язки потерпілих осіб, їх родичів, контактні телефони тощо. А в подальшому жертви, уникаючи розголосу платили своїм психологічним насильникам", - розповіли в поліції.

За даним фактом Амур-Нижньодніпровським відділом поліції Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 КК України. Учасникам групи вручено повідомлення про підозру та обвинувальні акти надіслано до суду. Фігурантам може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.