Вперше за 17 років відкрили новий студентський гуртожиток в Луганську

12 вересня 442 студенти Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка заселилися у новий гуртожиток – перший гуртожиток, збудований з часу здобуття Україною незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, будівництво гуртожитку вуз майже на 99% реалізував за свої кошти. Частина фінансування була виділена з Державного бюджету в рамках програми "Студентський гуртожиток".

Гуртожиток розташований в Ольховському кварталі, там будуть жити студенти двох нових структурних підрозділів університету - Інституту торгівлі та Інституту інформаційних технологій.

Три триповерхових блоки будівлі підключені до власної котельні, тому гарячу воду студентам обіцяють подавати цілий рік без перебоїв. Крім того, на секціях - бойлерні душові. У гуртожитку є своя пральня, де студенти зможуть безкоштовно користуватися пральними машинами. Кімнати на 4-6 чоловік мебльовані. У перспективі в гуртожиток обіцяють провести Інтернет.

За словами проректора ЛНУ з науково-педагогічної роботи Олександра БАБІЧЕВА, новий гуртожиток дозволить частково вирішити гостру проблему забезпечення іногородніх та іноземних студентів житлом.

У планах - побудувати ще один гуртожиток на 600 місць. Університет сподівається на державне фінансування будівництва.

Сьогодні знайти студентам ЛНУ житло в Луганську допомагає спеціально створена соціальна служба. Завдяки їй 4-5 % студентів знаходять квартири за доступними цінами (від 300 грн. з людини у місяць).