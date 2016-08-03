СБУ спіймала на хабарі у $150 тисяч чиновницю Мінагропроду (фото)
09:34, 03 серпня 2016Суспільство
714 0
У Києві співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабара у 150 тисяч доларів начальника одного з відділів Міністерства аграрної політики та продовольства.
На хабарі спіймали чиновницю Мінагропроду / СБУ
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
«Чиновниця вимагала від підприємця 150 тисяч доларів за сприяння перемозі у тендері на покупку дeржавного сільгосппідриємства», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожЧиновника Київської митниці затримали за хабарництво
Майновий комплекс дeржактиву, який пeрeбуває в процeсі ліквідаціі за борги, знаходиться поблизу Харкова.
Правоохоронці затримали чиновницю у столиці на службовій стоянці міністерства під час отримання всієї суми хабара.
Начальника відділу затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом їй буде оголошено про підозру. Триває досудове слідство.
На хабарі спіймали чиновницю Мінагропроду / СБУ
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter