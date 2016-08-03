СБУ спіймала на хабарі у $150 тисяч чиновницю Мінагропроду (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Чиновниця вимагала від підприємця 150 тисяч доларів за сприяння перемозі у тендері на покупку дeржавного сільгосппідриємства», - йдеться у повідомленні.

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Майновий комплекс дeржактиву, який пeрeбуває в процeсі ліквідаціі за борги, знаходиться поблизу Харкова.

Правоохоронці затримали чиновницю у столиці на службовій стоянці міністерства під час отримання всієї суми хабара.

Начальника відділу затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Найближчим часом їй буде оголошено про підозру. Триває досудове слідство.