Суд анексованого Криму залишив під вартою заступника голови Меджлісу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

«Так званий "суд" за скаргою на продовження утримання Чийгоза тривав менш ніш 45 хвилин. Злочинці в мантіях залишили дійсним своє попереднє протиправне рішення і залишили Ахтема Чийгоза за гратами», - написав лідер кримських татар.

Джемілєв додав, що біля будівлі суду зібрались співвітчизники, щоб підтримати Чийгоза і його родину.

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Нагадаємо, Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових заворушеннях біля стін кримського парламенту 26 лютого 2014 року". Його було взято під варту 29 січня 2015 р.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України. За даними російського слідства, тоді через тисняву загинули двоє мітингувальників, 79 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.