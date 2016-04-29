Суд анексованого Криму продовжив арешт заступника голови Меджлісу Чийгоза

Про це на сторінці у соцмережі написав заступник голови Меджлісу Нариман Джелял.

Джелял також висловив припущення, що кримськотатарських активістів Мустафу Дегерменджи і Алі Асанова чекає та ж доля.

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Після анексії Криму Росією на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, що брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України, яким протистояли активісти партії "Русское единство". На той момент цією структурою керував нинішній очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Події відбувалися 26 лютого 2014 року. За даними російського слідства, через тисняву двоє мітингувальників загинули, 79 осіб зазнали тілесних ушкоджень.

У лютому контрольований Росією Верховний суду Криму вирішив відправити цю справу на дорозслідування.