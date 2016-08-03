Як проходили тренувальні польоти українських військових літаків над Васильковим (фоторепортаж)

16:56, 03 серпня 2016
Суспільство
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Агенство Reuters показало фотографії з сьогоднішніх тренувальних польотів української військової авіації на базі під Васильковим (Київська область).

REUTERS

Зокрема, в польотах брали участь винищувачі МіГ-29 та навчально-бойовий літак Л-39 "Альбатрос".

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року міністр оборони Степан Полторак заявив, що Повітряні сили України хочуть модернізувати в 2016 році.

Зокрема, було прийнято рішення щодо збільшення в 2016 році фінансування всіх напрямків розвитку повітряних сил: створення нових зразків озброєнь, розвитку матеріально-технічної бази і т. п.

© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Винищувачі МіГ-29 під час польотів
Винищувачі МіГ-29 під час польотів /  © УНІАН
Винищувачі МіГ-29 під час польотів
Винищувачі МіГ-29 під час польотів /  © УНІАН
Винищувачі МіГ-29 під час польотів
Винищувачі МіГ-29 під час польотів /  © УНІАН
© УНІАН
Винищувачі МіГ-29 під час польотів
Винищувачі МіГ-29 під час польотів /  © УНІАН
Винищувачі МіГ-29 під час польотів
Винищувачі МіГ-29 під час польотів /  © УНІАН
Винищувачі МіГ-29 під час польотів
Винищувачі МіГ-29 під час польотів /  © УНІАН
Міг-29 перед зльотом
Міг-29 перед зльотом /  © УНІАН
Міг-29 перед зльотом
Міг-29 перед зльотом /  © УНІАН
Міг-29 перед зльотом
Міг-29 перед зльотом /  © УНІАН
Міг-29 перед зльотом
Міг-29 перед зльотом /  © УНІАН
Пілот Міг-29 після посадки
Пілот Міг-29 після посадки /  © УНІАН
Винищувач МіГ-29
Винищувач МіГ-29 /  © УНІАН
Навчально-бойовий літак Л-39 ''Альбатрос''
Навчально-бойовий літак Л-39 "Альбатрос" /  © УНІАН
Навчально-бойовий літак Л-39 ''Альбатрос''
Навчально-бойовий літак Л-39 "Альбатрос" /  © УНІАН
Пілот в кабіні літака Л-39 ''Альбатрос''
Пілот в кабіні літака Л-39 "Альбатрос" /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

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