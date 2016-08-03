Як проходили тренувальні польоти українських військових літаків над Васильковим (фоторепортаж)

Зокрема, в польотах брали участь винищувачі МіГ-29 та навчально-бойовий літак Л-39 "Альбатрос".

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року міністр оборони Степан Полторак заявив, що Повітряні сили України хочуть модернізувати в 2016 році.

Зокрема, було прийнято рішення щодо збільшення в 2016 році фінансування всіх напрямків розвитку повітряних сил: створення нових зразків озброєнь, розвитку матеріально-технічної бази і т. п.