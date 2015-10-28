Повітряні сили України хочуть модернізувати в 2016 році

Повітряні сили Збройних сил України будуть модернізовані 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час візиту в Харків заявив міністр оборони України Степан Полторак.

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“Мною прийнято рішення, що наступний рік буде роком модернізації і розвитку повітряних сил у Збройних силах України. Виходячи з цього завдання університету повітряних сил є дуже складним. Це і розвиток навчально-матеріальної бази, це і генерація наукових ідей щодо розвитку повітряних сил, це і створення колективів, які будуть спроможними виконувати бойові завдання і завдання з навчання особового складу”, - сказав Полторак під час відвідування Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

За його словами, було прийнято рішення щодо збільшення у 2016 році фінансування всіх напрямків розвитку повітряних сил: створення нових зразків озброєння, розвиток матеріально-технічної бази, тощо.

“Якщо немає сучасних повітряних сил в будь-яких збройних силах будуть проблеми”, - підкреслив Полторак.