У "Борисполі" жінці на голову впала гранітна плитка: постраждала має намір судитися з аеропортом (відео)

Львів'янка Галина Парибик з десятирічним сином поверталися додому, в Афіни, після відпочинку в Україні, і вже в аеропорту стала жертвою неякісного будівництва, передає ТСН.

Галина з дитиною зареєструвались на літак до Греції, вже пройшли паспортний контроль та прямували до автобуса, який мав їх відвезти до літака. І там на жінку впала частина плитки з будівлі аеропорту.

"Почула позаду такий шум. Я думала, може щось вибухнуло. Мене так кинуло вперед. Почався такий шум у голові. І коли я взялася за голову – усе було в крові", - згадує жінка.

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В аеропорту розповідають - пасажирці надали на місці медичну допомогу, відвезли до Інституту нейрохірургії та безкоштовно поселили у готель летовища.

"Її обстежив нейрохірург. Була зроблена томографія. Паталогії не виявлено. Зашита була рана, і пацієнтка була відпущена з лікарні – не госпіталізована", - розповідає начальник медичного пункту аеропорту "Бориспіль" Наталія Черенок.

Потерпіла розповідає - представник аеропорту запропонував квитки в подарунок, але вона відмовилася. Галина після інциденту написала заяву до поліції. Там чекають на судово-медичну експертизу, щоб за ступенем її ушкоджень кваліфікувати правопорушення.

В аеропорту кажуть - одразу після пригоди призупинили експлуатацію всіх автобусних виходів на посадку, додатково закріпили покриття сходів. Тут нагадують - термінал будували закордонні підрядники в умовах обмежених строків до "Євро-2012". Тоді генеральним підрядником виступила турецька компанія, а японська - відповідала за якість робіт. Аеропорт уже звернувся до японської сторони щодо пояснень.

4 серпня Галина пройшла судмедекспертизу. Вона встановила, що жінка зазнала легких тілесних ушкоджень.