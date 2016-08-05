В Україні 9 серпня вперше офіційно відзначать день корінних народів

Про це на брифінгу повідомила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. За її словами, в рамках заходів відбудуться: міжнародна конференція “Корінні народи України: історія, сучасність та перспективи”, а також в презентація стратегії деокупації Криму.

Читайте такожЦентром Києва пронесли найбільший у світі кримськотатарський прапор (фотогалерея)

В свою чергу експерт інституту демографії ім. Пилипа Орлика Наталія Белітер зауважила, що не варто боятися того, що право на самовизначення кримськотатарського народу в рамках автономії в складі України може означати право на відділення від держави. Вона зазначила, що в демократичних країнах право на самовизначення не означає право на відділення. На її переконання, навпаки таке самовизначення сприятиме формуванню політичної нації в Україні.

Її думку поділяє голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Він зазначив, що автономію кримським татарам потрібно надати ще до того, як Україна поверне окупований Крим шляхом внесення змін до 10 статті Конституції, якими необхідно закріпити статус Криму як національно-територіальної автономії кримських татар. Він закликав не плутати це поняття з федералізацією, яку нам нав'язують в Росії.

Він нагадав, що свого часу, що коли в Конституції України було закріплено статус Криму як автономії, це пов'язувалося з поверненням кримських татар на батьківщину, однак на практиці вийшло так, що в Криму склалася не кримськотатарська автономія, а російська. Тому, вважає він, не варто боятися, що створення кримськотатарської автономії призведе до федералізації чи сепаратизму в Україні: «Кримські татари абсолютно не порушують питання федералізації. Ми говоримо про забезпечення прав корінних народів Криму, які в силу відомих історичних подій опинилися в меншості на своїй батьківщині».

Також Барієв додав, що внесення змін до Конституції саме тепер дозволить посилити позицію України на міжнародній арені та нівелювати позицію Росії, яка виправдовує анексію Криму нібито самовизначенням населення півострова.