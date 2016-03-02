В РНБО розповіли, що вплине на рішення щодо чергової хвилі мобілізації

Про це повідомляє прес-служба РНБО України.

«Для нас дуже важливо мати сильну боєздатну армію, готову перемагати. І, безумовно, основна частина цієї армії має воювати на професійній основі. Чим більше саме професійна складова, тим ефективніше діють війська. Це аксіома, і я думаю, що ніхто з цим не сперечатиметься», - зазначив секретар РНБО України в інтерв’ю одному з інформаційних агентств.

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За його словами, аби посилити професійну складову в армії, незважаючи на всі економічні проблеми, українська влада пішла на значне збільшення оборонного бюджету в 2016 році. «Мінімум 7 тисяч - це контрактник, який потрапляє на позицію рядового солдата. Це той мінімум, який у ЗСУ і Нацгвардії повинні отримувати ті, хто підписує контракт. А ті, хто служить в зоні проведення АТО, хто бере участь в бойових діях, повинні отримувати ще й додаткові надбавки», - сказав Турчинов.

За його словами, саме такі кроки сприяли різкому збільшенню кількості бажаючих підписати контракт.

«У нас березень є контрольним місяцем для прийняття рішення по мобілізації. Якщо ми побачимо, що зростання кількості контрактників відбувається достатньою мірою, щоб забезпечити на необхідному рівні чисельність нашої армії, ми не поспішатимемо з мобілізацією і будемо використовувати її в якості резерву на випадок активізації агресії з боку Росії» , - пояснив секретар РНБО України.

Він також нагадав, що ще одним резервом є призов на строкову службу до армії. «Додатковий резерв, який у нас є - це також наші призовники, молодь, яка призивається на строкову службу до армії. Але тут є чітка установка - призовники не служать у зоні проведення АТО. Генштаб і Міноборони чітко цього принципу дотримуються», - сказав секретар РНБО України.

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При цьому він запевнив, що демобілізація відбудеться у точно встановлені терміни. «Наше завдання - щоб більшість демобілізованих бійців замінили професіонали, тим самим підсилюючи, а не зменшуючи бойовий потенціал нашої армії», - резюмував Турчинов.