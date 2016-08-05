Марина Порошенко у Малайзії відвідала Центр дитячого розвитку для дітей з аутизмом (фото)

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Діяльність цього закладу є частиною програми Пермата, яка реалізовується під патронатом дружини прем’єр-міністра Малайзії Датін Росма Мансор. Сама програма співпрацює з міжнародною організацією «Autism Speaks», яка бореться за права людей з аутизмом.

У супроводі дружини Міністра кабінету міністрів Датін Хаджа Норазеліна Аванхад Марина Порошенко ознайомилася з роботою Центру. Зокрема, оглянула навчальний клас, де проходило заняття, спортивний зал та музичні класи, у яких діти презентували музичні виступи для гостей.

Директор Центру Хасна Торон наголосила, що основна мета закладу – надати допомогу дітям з аутизмом, повною мірою розкрити їх потенціал та підготувати до навчання у звичайних навчальних закладах, і що не менш важливо – підвищити рівень обізнаності людей щодо проблем аутизму.

Окрім того, Центр «Пермата Курніа» проводить тренінги та консультації для вчителів і терапевтів щодо стратегій навчання дітей з аутизмом, а також створений як зразок для майбутніх центрів по всій Малайзії.

За словами Марини Порошенко, сьогодні в Україні питання соціалізації дітей з особливими потребами є надзвичайно актуальним. «В Україні вже розпочато трирічний науково-педагогічний експеримент, мета якого – напрацювати ефективні механізми забезпечення доступної освіти для дітей з інвалідністю та дати їм реальну можливість навчатися в середовищі однолітків. По завершенню експерименту планується поширення його результатів у всіх регіонах України», - зазначила дружина Президента України.

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Особливу увагу гостей директор Центру звернула на його назву – «Permata Kurnia»: «Слово «permata» малайською мовою означає «коштовний камінь», бо діти – це «коштовне каміння» нації. А слово «kurnia» перекладається, як «особливий дар». Так, це особливий дар для суспільства приймати дітей з особливостями такими, якими вони є, та допомогти їм якнайкраще адаптуватися до життя. Адже ми даємо можливість розкрити потенціал цих дітей та виростити з них громадян, які зможуть зробити внесок у розвиток суспільства», - зазначила ХаснаТорон.

На згадку про візит Марина Порошенко подарувала вихованцям Центру розвиткудля дітей з аутизмом «Пермата курніа» англомовні книги про Україну.