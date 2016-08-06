Поліція оголосила підозру трьом учасникам сутичок під будівлею Оболонського райсуду Києва 2 серпня

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва із посиланням на начальника поліцейського главку Андрія Крищенка.

"На цей час слідчі трьом активним учасникам подій біля суду, жителям столиці, оголосили про підозру у вчиненні групового порушення громадського порядку (стаття 293 Кримінального кодексу України). При цьому один із фігурантів у присутності понятих відмовився отримувати повідомлення про підозру, але слідчі виконали усі процесуальні вимоги Кримінального процесуального кодексу України і вручили йому повістку про виклик для проведення слідчих дій», - сказав Крищенко.

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За його словами, триває досудове розслідування, у рамках якого правоохоронці проводять низку слідчих дій, щоб встановити особи та місце знаходження інших правопорушників.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Оболонському райсуді м.Києва розглядалася справа бійців розформованої спецроти «Торнадо». Водночас під будівлею суду зібралися прихильники підсудних, які вимагали пустити їх на засідання суду, яке проходило у закритому режимі. Під час мітингу відбулися сутички прихильників «торнадівців» з правоохоронцями. В суді заявили, що засідання зірвали самі обвинувачувані. За словами прес-секретаря суду Інни Свинаренко, «торнадівці» з клітки для обвинувачуваних облили учасників судового процесу та приміщення зали суду «невідомою речовиною з яскраво вираженим запахом фекалій».

Нагадаємо, 17 червня 2015 року суд заарештував вісьмох бійців роти "Торнадо" за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ. Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».